Александр Бубнов: «Локомотив» сыграл, как с «Зенитом», но «Атлетико» выше уровнем «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико» (0:2) на стадионе «Локомотив» в Москве.

«Локомотив» сыграл примерно в том же ключе, как и с «Зенитом» (в премьер-лиге – 1:0), – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Только «Атлетико» выше уровнем и за счет класса переиграл «Локомотив». «Локомотив» мог сыграть лучше, чем получилось. Но «Атлетико» не позволил это сделать».

Напомним, «Атлетико» забил оба гола в начале второго тайма: на 48-й минуте отличился португалец Жоау Феликс, а через десять минут – ганец Томас Парти.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».