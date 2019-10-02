Фердинанд посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм» В прошлом сезоне лондонский клуб вышел в финал Лиги чемпионов.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что форварду сборной Англии Гарри Кейну нужно уйти из «Тоттенхэма».

«Он должен понять, для чего вообще пришел в футбол – для преданности одному клубу или для завоевания трофеев? Не могу сказать, что «Тоттенхэм» является той командой, которая способна взять трофеи. Думаю, несколько лет назад они были сильнее», – цитирует Фердинанда Mirror со ссылкой на BT Sport.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» в силе до 2024 года. Ранее сообщалось, что он получил предложения от «МЮ» и мадридского «Реала».