Петер Бос – о 0:3 от «Ювентуса»: Это чистое поражение «Байер» проиграл в гостях «Ювентусу» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Байера» Петер Бос подвел итоги матча с «Ювентусом» (0:3) на «Альянц Стэдиум» в Турине во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это чистое поражение, – приводит Football Italia слова голландца. – Мы хорошо справились в первом тайме, но не создали ни одного голевого момента. А при выходе из обороны допустили ошибку, которая привела к голу. После этого мы увидели разницу между командой, которая имеет опыт Лиги чемпионов, и командой, у которой его нет».

Напомним, голы у «Ювентуса» забили аргентинец Гонсало Игуаин, полузащитник Федерико Бернардески и португалец Криштиану Роналду.

После двух туров в группе D у «Ювентуса» и «Атлетико» по четыре очка, у «Локомотива» – три, у «Байера» – ноль. В третьем туре 22 октября «Байер» сыграет в гостях с «Атлетико».