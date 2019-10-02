Брайан Идову: Перед первым голом «Атлетико» аут должны были бросать мы «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Защитник «Локомотива» Брайан Идову подвел итоги матча с «Атлетико» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Локомотив» в Москве.

«Футбол складывается из мелочей, – приводит слова 27-летнего нигерийца официальный сайт клуба. – В эпизоде с первым голом мяч ушел за боковую от футболиста «Атлетико», аут должны были бросать мы. Хотели накрыть игрока на ауте, но они выбрались и забили гол.

План на игру и ее рисунок поменялся. Второй они забили после нашего углового. Но мы не сдались, забивать мог (Гжегож) Крыховяк – (Ян) Облак потащил. Были моменты в контратаках, опасные угловые. Бились до конца, хотели отыграться ради фанатов».

Напомним, «Атлетико» забил оба гола в начале второго тайма: на 48-й минуте отличился португалец Жоау Феликс, а через десять минут – ганец Томас Парти.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».