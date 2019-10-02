Каземиро: Азар очень старается, но в футболе многое решают голы Бельгиец перебрался в чемпионат Испании летом 2019 года.

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Хавбек мадридского «Реала» Карлос Каземиро прокомментировал игру Эдена Азара. На данный момент 28-летний полузащитник отыграл 5 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

«Азар очень старается, но в футболе многое решают голы. Все прекрасно знают, что Эден заслуженно входит в пятерку лучших футболистов мира. Ему лишь нужно время на адаптацию. Это нормально», – приводит слова бразильца Goal.com.

Азар был куплен у «Челси» за 100 млн евро. Он перебрался в команду по просьбе Зинедина Зидана и вязл 7-й номер, принадлежавший Криштиану Роналду.