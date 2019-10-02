Каземиро: Азар очень старается, но в футболе многое решают голы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 октября 2019 13:55ФутболГичунцев Артур

Каземиро: Азар очень старается, но в футболе многое решают голы

Бельгиец перебрался в чемпионат Испании летом 2019 года.

Хавбек мадридского «Реала» Карлос Каземиро прокомментировал игру Эдена Азара. На данный момент 28-летний полузащитник отыграл 5 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

«Азар очень старается, но в футболе многое решают голы. Все прекрасно знают, что Эден заслуженно входит в пятерку лучших футболистов мира. Ему лишь нужно время на адаптацию. Это нормально», – приводит слова бразильца Goal.com.

Азар был куплен у «Челси» за 100 млн евро. Он перебрался в команду по просьбе Зинедина Зидана и вязл 7-й номер, принадлежавший Криштиану Роналду.

Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Касаткина обыграла Соболенко во втором круге турнире в Пекине Павлюченкова уступила Кенин и не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине Александрова победила Халеп в Пекине
Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Капризов подарил Знарку хет-трик. ЦСКА учинил «Спартаку» разгром Первое для Олега Знарка дерби с ЦСКА завершилось разгромом его команды 3:9. В Пхенчхане лидер атак армейцев Капризов подарил олимпийскому тренеру золотой гол, теперь – хет-трик. 01.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Олег Знарок: Это не ЦСКА нас обыграл, «Спартак» сам проиграл Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в овертайме ЦСКА забросил девять шайб «Спартаку»
Жоау Феликс: Голы в ворота «Локомотива» были вопросом времени «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов. 02.10.2019 09:58 Футбол Григорьевская Юлия
Евгений Ловчев: В плохой игре «Спартака» виноват не только Кононов Обозреватель «Советского спорта» – о неминуемости отставки Кононова с поста главного тренера «Спартака», проблемах команды в комплектации, очередной победе Семина над Семаком. 30.09.2019 21:30 Футбол
«Но пришел Капризов и все разрушил!» ЦСКА разгромил «Спартак» Столичное дерби закончилось капитуляцией хозяев площадки – красно-белые потерпели поражение от московских армейцев с крупным счетом 01.10.2019 23:46 Хоккей Кузютина Елена
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
«Витязь» – первый, «Магнитка» – последняя. Итоги выходных в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о минувших выходных через цифры. 29.09.2019 18:00 Хоккей Костяев Иван
Новости
14:06 Футбол Василий Кикнадзе: Несмотря на поражение, «Локомотив» показал очень достойную игру
14:02 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Я и мой тренер не можем себе позволить пропустить вторую Олимпиаду подряд
13:55 Футбол Владислав Игнатьев: «Атлетико» наказал за ошибки, за которые в чемпионате России прощают
13:55 Футбол Каземиро: Азар очень старается, но в футболе многое решают голы
13:51 Футбол Брайан Идову: Перед первым голом «Атлетико» аут должны были бросать мы
13:47 Футбол Мешков назначен на матч «Краснодар» – «Спартак»
13:33 Волейбол Сергей Гранкин – о матче с Канадой: Первый и второй сет мы провели неудачно
13:32 Теннис Фоньини победил Рублева и вышел на Хачанова
13:28 Футбол Начо выбыл на 2,5 месяца
13:19 Футбол Петер Бос – о 0:3 от «Ювентуса»: Это чистое поражение
13:19 ММА Источник: Емельяненко получит за поединок с Кокляевым 160 тысяч долларов
13:10 Футбол «Динамо» (Загреб) побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
13:01 Футбол Шевченко готов возглавить «Милан», но не раньше ноября
12:56 Футбол Фердинанд посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»
12:51 Футбол Сергей Кирьяков: После поражения от «Локомотива» игроки «Зенита» будут запредельно мотивированы
12:45 Футбол Александр Бубнов: «Локомотив» сыграл, как с «Зенитом», но «Атлетико» выше уровнем
12:42 ММА Сен-Пьер намекнул на сгонку веса и возвращение в UFC (фото)
12:41 Футбол «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
12:36 Футбол Паулу Барбоза: «Зенит» – безусловный фаворит в матче с «Бенфикой»
12:31 Баскетбол Андрей Кириленко: Мы не планируем подавать заявку на проведение олимпийской квалификации
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика