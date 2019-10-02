Владислав Игнатьев: «Атлетико» наказал за ошибки, за которые в чемпионате России прощают «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Локомотив» в Москве.

«В первом тайме играли здорово до травмы Рифата (Жемалетдинова), – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – До перерыва дотерпели, но в начале второго тайма пропустили гол с аута, хотя мяч был наш. В эпизоде со вторым голом я не попал по мячу. Если в чемпионате России такие ошибки прощают, тут сразу наказывают».

Напомним, «Атлетико» забил оба гола в начале второго тайма: на 48-й минуте отличился португалец Жоау Феликс, а через десять минут – ганец Томас Парти.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».