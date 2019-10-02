Василий Кикнадзе: Несмотря на поражение, «Локомотив» показал очень достойную игру - Советский спорт
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02 октября 2019 14:06ФутболЛипкин Антон

Василий Кикнадзе: Несмотря на поражение, «Локомотив» показал очень достойную игру

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Локомотив» в Москве.

«Несмотря на то, что проиграли, показали очень достойную игру, – приводит ТАСС слова Кикнадзе. – Низкий поклон всем болельщикам, такой поддержки я не припомню. Посмотрим, продолжаем борьбу».

Напомним, «Атлетико» забил оба гола в начале второго тайма: на 48-й минуте отличился португалец Жоау Феликс, а через десять минут – ганец Томас Парти.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».

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