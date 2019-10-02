Аллегри не собирается прерывать свой отпуск несмотря на предложения «МЮ» и «Милана»

Итальянец Массимилиано Аллегри планирует вернуться к профессиональной деятельности не раньше лета 2020 года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, наставник получил предложения от «Манчестер Юнайтед», «Милана» и «Монако», но не собирается возвращаться в футбол.
Аллегри работал с «Ювентусом» в период с 2014 по 2019 год. Вместе с командой из Турина он пять раз становился чемпионом Италии, четыре раза брал Кубок и дважды Суперкубок страны.
Добавим, что он также тренировал «Милан», с которым выигрывал серию А.
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