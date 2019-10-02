Аллегри не собирается прерывать свой отпуск несмотря на предложения «МЮ» и «Милана» - Советский спорт
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02 октября 2019 14:15ФутболГичунцев Артур

Аллегри не собирается прерывать свой отпуск несмотря на предложения «МЮ» и «Милана»

Последним клубом специалиста был «Ювентус», который он покинул минувшим летом.

Итальянец Массимилиано Аллегри планирует вернуться к профессиональной деятельности не раньше лета 2020 года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, наставник получил предложения от «Манчестер Юнайтед», «Милана» и «Монако», но не собирается возвращаться в футбол.

Аллегри работал с «Ювентусом» в период с 2014 по 2019 год. Вместе с командой из Турина он пять раз становился чемпионом Италии, четыре раза брал Кубок и дважды Суперкубок страны.

Добавим, что он также тренировал «Милан», с которым выигрывал серию А.

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