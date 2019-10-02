Виктор Гончаренко: Мы не должны заблуждаться результатами «Эспаньола» ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в Лиге Европы.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» высказался о результатах соперника в нынешнем сезоне примеры.

В семи турах каталонцы потерпели четыре поражения и занимают 18-е место в турнирной таблице. Свою предыдущую победу команда одержала 15 сентября с «Эйбаром» (2:1).

«Игра будет отличаться от матчей чемпионата и для нас, и для соперника, – сказал Гончаренко на предматчевой пресс-конференции. – Мы показываем не такой футбол, против которого они привыкли играть в чемпионате Испании.

Мы не должны думать о том, что у «Эспаньола» что-то идет не так, исходя из результатов. Матчи с «Гранадой» (0:3), «Реалом Сосьедад» (1:3), «Вальядолидом» (0:2) и «Сельтой» (1:1) были как минимум равные. «Эспаньол» где-то имел даже преимущество, но проигрывал или играл вничью. Не надо заблуждаться их местом и результатом».

Матч ЦСКА – «Эспаньол» пройдет 3 октября на «ВЭБ Арене». Начало игры – 19:55 (мск). Напомним, в первом туре ЦСКА проиграл в гостях «Лудогорецу» (1:5), а «Эспаньол» сыграл дома вничью с «Ференцварошем» (1:1).