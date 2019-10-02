Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит» - Советский спорт
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02 октября 2019 14:41ФутболГичунцев Артур

Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит»

Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают игрока в качестве замены Федору Чалову.

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отказался от трансфера в московский ЦСКА или «Зенит». Об этом 22-летний футболист заявил своим болельщикам в соцсети.

– Если «Зенит» позовет к себе, пойдешь?
– Нет.

– Если Чалова зимой продадут за границу, перейдешь в ЦСКА? Согласишься?
– Нет.

В текущем сезоне Соболев отыграл за самарский клуб 12 матчей и забил 8 голов. Его контракт в силе до 31 декабря 2021 года, а трансферный лист оценивается в 2 млн евро.

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