Агент Шюррле: Андре не играет в последних матчах из-за сильного бронхита

Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, почему игроку пришлось пропустить последние матчи.
«Андре не играет в последних матчах за «Спартак» из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что Андре поправится в ближайшие 10 дней», – цитирует агента Sport24.ru.
В текущем сезоне 28-летний хавбек отыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.
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