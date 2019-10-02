Агент Шюррле: Андре не играет в последних матчах из-за сильного бронхита - Советский спорт
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02 октября 2019 15:14ФутболГичунцев Артур

Агент Шюррле: Андре не играет в последних матчах из-за сильного бронхита

Немецкий футболист был арендован у «Боруссии» Дортмунд до конца текущего сезона.

Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, почему игроку пришлось пропустить последние матчи.

«Андре не играет в последних матчах за «Спартак» из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что Андре поправится в ближайшие 10 дней», – цитирует агента Sport24.ru.

В текущем сезоне 28-летний хавбек отыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.

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