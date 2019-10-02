Источник: Малком приступит к тренировкам в октябре Бразилец перебрался в питерский клуб минувшим летом. На данный момент он провел два матча.

Форвард «Зенита» Малком по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, о чем сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на источник в клубе.

«Да, восстановление немного затянулось. Но речь идет о мышцах бедра. Восстановление здесь может занимать время. Но ничего страшного с Малкомом действительно не происходит, как и говорит Семак. Он занимается по индивидуальной программе и вернется в октябре. Возможно, уже после матчей сборных», – сказал источник.

22-летний Малком был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. По слухам, его зарплата в новой команде составит 6,5 млн евро.