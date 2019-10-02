Источник: Малком приступит к тренировкам в октябре - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 октября 2019 15:53ФутболГичунцев Артур

Источник: Малком приступит к тренировкам в октябре

Бразилец перебрался в питерский клуб минувшим летом. На данный момент он провел два матча.

Форвард «Зенита» Малком по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, о чем сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на источник в клубе.

«Да, восстановление немного затянулось. Но речь идет о мышцах бедра. Восстановление здесь может занимать время. Но ничего страшного с Малкомом действительно не происходит, как и говорит Семак. Он занимается по индивидуальной программе и вернется в октябре. Возможно, уже после матчей сборных», – сказал источник.

22-летний Малком был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. По слухам, его зарплата в новой команде составит 6,5 млн евро.

Легкое «Атлетико». «Локомотив» снова проиграл команде Симеоне Команда Юрия Семина полматча сдерживала атаки мадридского гранда, но затем два гола «матрасников» подтвердили их превосходство в классе. 01.10.2019 23:45 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей У Жемалетдинова – травма задней поверхности бедра Молодежка «Зенита» пропустила семь мячей от «Бенфики»
Большая перемена или гости из будущего? Что ждет «Спартак» после отставки Кононова «Была без радости любовь, разлука будет без печали…». 01.10.2019 09:00 Футбол Мощенко Захар
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Еще по теме:
Фоньини победил Рублева и вышел на Хачанова Хачанов победил Шарди на двух тай-брейках в Пекине Хачанов обыграл Куэваса и вышел во второй круг в Пекине
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав
Кучеров и Макдэвид сделают шаг к величию. Интриги нового сезона НХЛ «Советский спорт» рассказывает все о стартующей регулярке в НХЛ. 01.10.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван
Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Новости
16:33 Футбол Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей
16:26 Футбол У Жемалетдинова – травма задней поверхности бедра
16:16 Футбол Молодежка «Зенита» пропустила семь мячей от «Бенфики»
15:53 Футбол Источник: Малком приступит к тренировкам в октябре
15:43 ММА Фергюсон пошутил над Хабибом: Время готовить десерт (видео)
15:26 Футбол «КАМАЗ» после игры со «Спартаком» наказан штрафом и лишился домашнего матча
15:14 Футбол Агент Шюррле: Андре не играет в последних матчах из-за сильного бронхита
14:57 Хоккей «Сибирь» обыграла в гостях «Адмирал» благодаря дублю Пуустинена
14:41 Футбол Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит»
14:20 Футбол Виктор Гончаренко: Мы не должны заблуждаться результатами «Эспаньола»
14:15 Футбол Аллегри не собирается прерывать свой отпуск несмотря на предложения «МЮ» и «Милана»
14:06 Футбол Василий Кикнадзе: Несмотря на поражение, «Локомотив» показал очень достойную игру
14:02 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Я и мой тренер не можем себе позволить пропустить вторую Олимпиаду подряд
13:55 Футбол Владислав Игнатьев: «Атлетико» наказал за ошибки, за которые в чемпионате России прощают
13:55 Футбол Каземиро: Азар очень старается, но в футболе многое решают голы
13:51 Футбол Брайан Идову: Перед первым голом «Атлетико» аут должны были бросать мы
13:47 Футбол Мешков назначен на матч «Краснодар» – «Спартак»
13:33 Волейбол Сергей Гранкин – о матче с Канадой: Первый и второй сет мы провели неудачно
13:32 Теннис Фоньини победил Рублева и вышел на Хачанова
13:28 Футбол Начо выбыл на 2,5 месяца
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика