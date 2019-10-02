Молодежка «Зенита» пропустила семь мячей от «Бенфики» Обидный разгром.

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В матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» на своем поле уступил «Бенфике» – 1:7.

На счету форварда гостей Тиагу Гувейи дубль и голевая передача.

Единственный мяч в составе хозяев провел Вадим Симутенков. На 75-й минуте он реализовал пенальти.

Напомним, что в первом туре молодежка «Зенита» уступила «Лиону» – 2:4.