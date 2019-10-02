У Жемалетдинова – травма задней поверхности бедра Пока неясно, сыграет ли он за сборную.

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«Локомотив» на своем официальном сайте рассказал о травмах полузащитника Рифата Жемалетдинова и нападающего Федора Смолова. Оба футболиста не доиграли матч Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра в матче с «Атлетико». В четверг Рифату будет проведено комплексное обследование, после которого определят тактику и сроки лечения. Федор Смолов в игре с «Атлетико» повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии», – написано на сайте «Локо».

Смолов и Жемалетдинов вызваны в сборную России на матчи с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября).