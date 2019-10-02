Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов наказан за неявку на флэш-интервью и пропуск пресс-конференции после матча 11-го тура российской премьер-лиги против «Оренбурга» (1:2). За оба инцидента специалист заплатит по 50 тысяч рублей. Напомним, что после этой встречи Кононов подал в отставку.
Также «Спартак» наказан на 70 тысяч рублей за нецензурные кричалки болельщиков в адрес специалиста, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.
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