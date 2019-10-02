Гуренко дисквалифицирован на пять матчей за мат в адрес судьи Об этом сообщает «Прессбол».

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко пропустит следующие пять матчей своей команды. Он дисквалифицирован за мат в адрес арбитра встречи чемпионата Белоруссии против «Шахтера» (1:1).

Инцидент произошел на 43-й минуте матча. Гуренко из технической зоны нецензурно высказался о работе рефери Андрея Василевича, за что был удален со скамейки запасных. После встречи специалист снова вступил в конфликт с арбитром.

Российским болельщикам Гуренко известен по выступлениям за «Локомотив» и работе в тренерских штабах «Краснодара» и «Амкара».