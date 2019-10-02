Португалия может обойти сегодня Россию в таблице коэффициентов УЕФА

На данный момент Россия обходит Португалию на символические 0,367 очка. С учетом того, что Россия стартовала с шестью командами, а Португалия – с пятью, за каждую победу Россия получает 0,333 очка в общую таблицу, Португалия – 0,4 очка. В случае победы «Зенита» отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей – сохранится на прежнем уровне, в случае победы «Бенфики» Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка. За последние три года это будет первый случай, когда Россия потеряет шестую строчку, дающую право представлять в Лиге чемпионов три команды.
В сезоне-2020/21 Россия сохранит шесть команд в еврокубках (три из них – в Лиге чемпионов). По итогам нынешнего сезона определяется представительство в сезоне-2021/22.
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