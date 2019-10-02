Смолов сможет сыграть за сборную. Жемалетдинов – нет

Травма нападающего «Локомотива» Федора Смолова, полученная им в матче с «Атлетико», не помешает сыграть ему сыграть за сборную России в матчах с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября). В свою очередь полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов пропустит международные встречи.
– У Смолова небольшое растяжение. По матчу с «Арсеналом» нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней. В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или еще чего-то несерьезного все равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать.
На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать. К сожалению, в отличие от Рифата, – сообщил PR-директор «Локомотива» Кирилл Брейдо в интервью ТАСС.
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