«Спартак» представил нового исполнительного директора Должность исполнительного директора появилась в «Спартаке» недавно.

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Максим Власов стал исполнительным директором «Спартака», сообщает официальный сайт клуба. Ранее 36-летний специалист работал в кино- и музыкальной индустрии.

«Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company и Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ. Желаем Максиму Анатольевичу успехов в работе на благо «Спартака»! – написано на сайте клуба.