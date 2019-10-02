Константин Зырянов: Молодежка «Зенита» просто забыла приехать на игру - Советский спорт
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02 октября 2019 18:17ФутболКоноплев Александр

Константин Зырянов: Молодежка «Зенита» просто забыла приехать на игру

В России нет команд уровня «Бенфики», подчеркнул специалист.

Главный тренер молодежного «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал поражение от «Бенфики» (1:7) в матче Юношеской лиги УЕФА.

– Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная. Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, как футболисты «Бенфики» готовятся, потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах. Мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер. Я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве.

Было видно, что ребята были немного испуганы, это нехватка таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников. Я ребятам сказал, что мы сегодня были объективно слабее, – приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита».

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