Фирпо пропустит матч с «Интером» Также за «Барселону» сегодня не сыграет Жорди Альба.

Загрузка... Официальный сайт «Барселоны» сообщил, что защитник клуба Хуниор Фирпо пропустит сегодняшний матч Лиги чемпионов с «Интером». У футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия. Обычно с таким повреждением игроки пропускают две-три недели. В минувшую субботу Фирпо забил свой первый мяч за каталонцев.