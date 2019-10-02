Агент: Консультации с европейскими клубами по Миранчукам продолжаются Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков, сообщил о переговорах с потенциальными покупателями футболистов в Европе.

Также представитель опроверг информацию, что к процессу подключился Набиль Мерабтен.

– Консультации с европейскими клубами по Миранчукам продолжаются, намечено несколько важных встреч. Но Набиль Мерабтен к переговорам никакого отношения не имеет. Я связался с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе и он уверил меня, что эта информация не соответствует действительности. Все контакты насчет возможного перехода Миранчуков куда бы то ни было можно вести только с клубом, что касается трансфера. И только со мной, что касается мнения самих игроков, – приводит слова Шпинева «БИЗНЕС Online».