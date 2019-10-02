Йон Фьолусон: Испанские команды показывают отличный футбол Матч «Краснодар» – «Хетафе» пройдет 3 октября. Начало – в 22.00 по московскому времени.

Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон перед встречей Лиги Европы с «Хетафе» вспомнил весенние матчи с «Валенсией». Тогда «быки» уступили «летучим мышам» 2:3 по сумме двух встреч.

– Сложно сказать, каким будет матч. Мы провели хороший матч с «Валенсией» в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Нам не хватило нескольких секунд для победы в той серии.

Завтра будет сложная игра. Возможно, она будет похожа на ту, что была с «Валенсией». Никогда не устаешь играть против испанских команд. Что у них общего? Там много хороших игроков, которые показывают отличный футбол, – приводит слова Фьолусона «РИА Новости».

Матч «Краснодар» – «Хетафе» пройдет 3 октября. Начало – в 22.00 по московскому времени.