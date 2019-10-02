Йон Фьолусон: Испанские команды показывают отличный футбол

Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон перед встречей Лиги Европы с «Хетафе» вспомнил весенние матчи с «Валенсией». Тогда «быки» уступили «летучим мышам» 2:3 по сумме двух встреч.
– Сложно сказать, каким будет матч. Мы провели хороший матч с «Валенсией» в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Нам не хватило нескольких секунд для победы в той серии.
Завтра будет сложная игра. Возможно, она будет похожа на ту, что была с «Валенсией». Никогда не устаешь играть против испанских команд. Что у них общего? Там много хороших игроков, которые показывают отличный футбол, – приводит слова Фьолусона «РИА Новости».
Матч «Краснодар» – «Хетафе» пройдет 3 октября. Начало – в 22.00 по московскому времени.
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев «Но пришел Капризов и все разрушил!» ЦСКА разгромил «Спартак» Столичное дерби закончилось капитуляцией хозяев площадки – красно-белые потерпели поражение от московских армейцев с крупным счетом 01.10.2019 22:30 Хоккей Кузютина Елена Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев Кучеров и Макдэвид сделают шаг к величию. Интриги нового сезона НХЛ «Советский спорт» рассказывает все о стартующей регулярке в НХЛ. 01.10.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван