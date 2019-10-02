Крал вызван в сборную Чехии - Советский спорт
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02 октября 2019 19:48ФутболКоноплев Александр

Крал вызван в сборную Чехии

Крал уже сыграл пять матчей за национальную команду.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал стал одним из 11 легионеров, вызванных в сборную Чехию на матчи квалификации чемпионата Европы-2020 против Англии (11 октября) и Северной Ирландии (14 октября).

Остальные 11 футболистов представляют два клуба из домашнего чемпионата: восемь из «Славии», трое из «Виктории».

Чехия с девятью очками занимает второе место в своей группе, отставая от Англии на три балла.

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