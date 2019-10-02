«Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги Это решение вынесла Английская футбольная лига.

«Ливерпуль» наказан на 225 тысяч евро за участие в матче Кубка лиги с «МК Донс» (2:0) полузащитника Педро Чиривельи.

Минувший сезон хавбек провел в «Эстремадуре» на правах аренды, и после возвращения в «Ливерпуль» не успел получить необходимое разрешение для участия в английских турнирах.

«Ливерпулю» грозило исключение из Кубка лиги, однако нашел смягчающее обстоятельство – клуб подал соответствующую заявку перед началом сезона, которую не успели удовлетворить по бюрократическим причинам.