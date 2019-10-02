«Зенит» – «Бенфика». Дзюба открыл счет (видео)

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика» открыт счет.

На 22-й минуте отличился форвард петербуржцев Артем Дзюба.

Это седьмой гол нападающего в 14-м матче в турнире.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЗДЕСЬ