«Барселона» проводит 250-й матч в Лиге чемпионов

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В предыдущих 249 матчах сине-гранатовые одержали 146 побед, свели 60 встреч вничью и потерпели 43 поражения. Разница мячей: 502-241.

Больше матчей только у «Реала» (261). Третье место у «Баварии» – 243.

«Барселона» – пятикратный победитель Лиги чемпионов.