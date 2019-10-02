«Барселона» проводит 250-й матч в Лиге чемпионов

В предыдущих 249 матчах сине-гранатовые одержали 146 побед, свели 60 встреч вничью и потерпели 43 поражения. Разница мячей: 502-241.
Больше матчей только у «Реала» (261). Третье место у «Баварии» – 243.
«Барселона» – пятикратный победитель Лиги чемпионов.
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