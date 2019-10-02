«Интер» забил на «Камп Ноу» впервые с января 1970 года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 октября 2019 22:43ФутболКоноплев Александр

«Интер» забил на «Камп Ноу» впервые с января 1970 года

Гол нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в ворота «Барселоны» стал для «нерадзурри» первым на «Камп Ноу» с 14 января 1970 года.

Тогда миланцы обыграли каталонцев со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Кубка Ярмарок.

Далее «Интер» четыре раза приезжал на «Камп Ноу», но ни разу не забил.

Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься
Гюндоган – теневой герой «Манчестер Сити» и любимчик Гвардиолы Матч против загребского «Динамо» в очередной раз напомнил, зачем Пеп забрал с собой полузащитника при переезде из Германии на Туманный Альбион. 02.10.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дэвид Хоуман: На исполкоме WADA в ноябре российский вопрос будет одним из главных Мария Ласицкене: Если вновь отстранят РУСАДА, уедем тренироваться за пределы России Валерий Газзаев: Надеюсь, в отношении РУСАДА будет принято справедливое решение
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
«Но пришел Капризов и все разрушил!» ЦСКА разгромил «Спартак» Столичное дерби закончилось капитуляцией хозяев площадки – красно-белые потерпели поражение от московских армейцев с крупным счетом 01.10.2019 22:30 Хоккей Кузютина Елена
Борис Майоров: «Спартак» с Гудачеком даст бой ЦСКА Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на злободневные вопросы перед культовым московским дерби. 01.10.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
23:13 Футбол Юрий Васильков: Какая-то мутная история с Малкомом
22:43 Футбол «Интер» забил на «Камп Ноу» впервые с января 1970 года
22:35 Футбол «Барселона» проводит 250-й матч в Лиге чемпионов
22:23 Футбол «Зенит» – «Бенфика». Дзюба открыл счет (видео)
22:20 Хоккей «Северсталь» обыграла московское «Динамо» и одержала четвертую победу подряд
21:55 Хоккей «Авангард» забросил семь безответных шайб рижскому «Динамо»
21:48 Футбол Дортмундская «Боруссия» обыграла «Славию» в Праге
21:46 Футбол «Генк» и «Наполи» обошлись без забитых мячей
21:33 Футбол «Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги
21:24 Хоккей «Ак Барс» дома обыграл СКА
21:13 Хоккей «Йокерит» победил в Нижнекамске
21:03 Футбол «Зенит» – «Бенфика». Стартовые составы
20:48 Футбол «Зенит» сыграет с «Бенфикой» при закрытой крыше
20:32 ММА Хабиб Нурмагомедов: В детстве я часто задумывался, доживу ли до 30
20:23 Футбол Главный тренер «Эспаньола»: Мы надеемся на победу в матче с ЦСКА
20:01 Баскетбол Йонас Жеребко: Против «больших» «Маккаби» будет непросто
19:58 Баскетбол Римас Куртинайтис: В матче с «Маккаби» мы должны показать домашнюю уверенность
19:57 Биатлон Кузьмина объявила о завершении карьеры
19:48 Футбол Крал вызван в сборную Чехии
19:38 Футбол Йон Фьолусон: Испанские команды показывают отличный футбол
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика