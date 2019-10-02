«Интер» забил на «Камп Ноу» впервые с января 1970 года Гол нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в ворота «Барселоны» стал для «нерадзурри» первым на «Камп Ноу» с 14 января 1970 года.

Загрузка... Тогда миланцы обыграли каталонцев со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Кубка Ярмарок. Далее «Интер» четыре раза приезжал на «Камп Ноу», но ни разу не забил.