«Интер» забил на «Камп Ноу» впервые с января 1970 года

Тогда миланцы обыграли каталонцев со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Кубка Ярмарок.
Далее «Интер» четыре раза приезжал на «Камп Ноу», но ни разу не забил.
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Гюндоган – теневой герой «Манчестер Сити» и любимчик Гвардиолы Матч против загребского «Динамо» в очередной раз напомнил, зачем Пеп забрал с собой полузащитника при переезде из Германии на Туманный Альбион. 02.10.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай «Но пришел Капризов и все разрушил!» ЦСКА разгромил «Спартак» Столичное дерби закончилось капитуляцией хозяев площадки – красно-белые потерпели поражение от московских армейцев с крупным счетом 01.10.2019 22:30 Хоккей Кузютина Елена Борис Майоров: «Спартак» с Гудачеком даст бой ЦСКА Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на злободневные вопросы перед культовым московским дерби. 01.10.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав