«Зенит» – «Бенфика». Гости забили в свои ворота (видео) «Зенит» – «Бенфика» – 2:0.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика» забит второй гол.

На 70-й минуте мяч в свои ворота срезал Рубен Диаш.

Счет стал 2:0.

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