«Зенит» – «Бенфика». Гости размочили счет «Зенит» – «Бенфика» – 3:1.

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика» забит четвертый мяч.

Его автором на 85-й минуте стал форвард гостей Рауль де Томас.

Счет стал 3:1.

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