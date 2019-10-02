«Зенит» обыграл «Бенфику» и вышел на первое место в группе

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Бенфику» – 3:1.

Счет на 22-й минуте открыл форвард хозяев Артем Дзюба. На 70-й минуте защитник гостей Рубен Диаш поразил собственные ворота, а на 78-й минуте Сердар Азмун довел счет до крупного.

Португальцев хватило на гол престижа – на 85-й минуте отличился вышедший на замену Рауль де Томас.

«Зенит» с четырьмя очками возглавил турнирную таблицу группы G. 23 октября петербуржцы сыграют на выезде с «Лейпцигом».

«Бенфика» с двумя поражениями занимает последнее место. В следующем туре лиссабонцы примут дома «Лион».

Лига чемпионов

Второй тур

Группа G

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – 3:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 22 (1:0); Диаш, 70 (в свои ворота, 2:0); Азмун, 78 (3:0); де Томас, 85 (3:1).

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Смольников (Осорио, 63), Барриос, Оздоев, Шатов (Караваев, 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ерохин, 81).

«Бенфика»: Влаходимос, Томаш Тавареш, Жардел, Рубен Диаш, Гримальдо, Фейса (Кайо, 61), Габриэл, Пицци (Винисиус, 60), Рафа Силва, Таарабт, Сеферович (де Томас, 81).

Предупреждение: Ракицкий, 44.