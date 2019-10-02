«Зальцбург» отыграл три мяча, но уступил «Ливерпулю»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома нанес поражение «Зальцбургу» – 4:3.
К 36-й минуте хозяева вели 3:0, но к исходу первого часа «Зальцбург» сумел сравнять счет.
Победный мяч на 69-й минуте забил Мохамед Салах.
Лига чемпионов
Второй тур
Группа E
«Ливерпуль» (Англия) – «Зальцбург» (Австрия) – 4:3 (3:1)
Голы: Мане, 9 (1:0); Робертсон, 25 (2:0); Салах, 36 (3:0); Хван Хи Чхан, 39 (3:1); Минамино, 56 (3:2); Фолланд, 60 (3:3); Салах, 69 (4:3).
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