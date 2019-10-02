«Барселона» одержала волевую победу над «Интером»

Счет на третьей минуте открыл форвард гостей Лаутаро Мартинес. Хозяева ответили дублем Луиса Суареса во втором тайме.
«Барселона» с четырьмя очками занимает второе место. В следующем туре каталонцы сыграют в Праге с местной «Славией».
У «Интера» одно очко. 23 октября миланцы сыграют дома с «Боруссией».
Лига чемпионов
Второй тур
Группа F
«Барселона» (Испания) – «Интер» (Италия) – 2:1 (0:1)
Голы: Мартинес, 3 (0:1); Суарес, 58 (1:1); Суарес, 84 (2:1).
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