«Барселона» одержала волевую победу над «Интером»

Счет на третьей минуте открыл форвард гостей Лаутаро Мартинес. Хозяева ответили дублем Луиса Суареса во втором тайме.

«Барселона» с четырьмя очками занимает второе место. В следующем туре каталонцы сыграют в Праге с местной «Славией».

У «Интера» одно очко. 23 октября миланцы сыграют дома с «Боруссией».

Лига чемпионов

Второй тур

Группа F

«Барселона» (Испания) – «Интер» (Италия) – 2:1 (0:1)

Голы: Мартинес, 3 (0:1); Суарес, 58 (1:1); Суарес, 84 (2:1).