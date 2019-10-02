«Валенсия» с Черышевым уступила «Аяксу». Промес забил

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«Валенсия» на своем поле уступила «Аяксу» – 0:3. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на поле на 76-й минуте. Один из мячей амстердамцев забил экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес.

В другой встрече «Лилль» дома уступил «Челси» – 1:2. Победный мяч на 78-й минуте провел экс-хавбек «Анжи» Виллиан.

«Аякс» с шестью очками лидирует в группе H. В следующем туре амстердамцы сыграют дома с «Челси».

Лига чемпионов

Второй тур

Группа H

«Валенсия» (Испания) – «Аякс» (Голландия) – 0:3 (0:2)

Голы: Зиеш, 8 (0:1); Промес, 34 (0:2); ван де Бек, 67 (0:3).

Нереализованный пенальти: Парехо, 25 (В).

«Лилль» (Франция) – «Челси» (Англия) – 1:2 (1:1)

Голы: Абрахам, 22 (0:1); Осимен, 33 (1:1); Виллиан, 78 (1:2).