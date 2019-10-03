Магомед Оздоев: Команда была уверен, что выиграем Свежие впечатления.

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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после победы над «Бенфикой» (3:1) в матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что петербуржцы выполнили план на игру.

– У нас был план на игру, который нам сказал тренерский штаб. Нам подсказали, какие есть слабые места у «Бенфики». Думаю, мы выполнили на сто процентов все, что должны были выполнить. Это была очень хорошая игра, которая надеюсь, понравилась болельщикам. Самое главное, что набрали три очка.

Не сказал бы, что мы стали нервничать, когда начала давить «Бенфика». Команда была уверена, что выиграем. Дома нельзя с другими мыслями выходить, – приводит слова Оздоева в эфире «Матч ТВ».