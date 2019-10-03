Валерий Газзаев: Абсолютно закономерная и убедительная победа «Зенита» Победитель Кубка УЕФА Валерий Газзаев высоко оценил победу «Зенита» над «Бенфикой» (2:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.

Но выделять персонально специалист никого не стал.

– Было полное преимущество «Зенита», очень активно и разнообразно играли в атаке, были сделаны удачные замены. В целом «Зенит» показал очень хорошую игру, очень разнообразно действовал в нападении и строго в защите, что мне очень понравилось. Также «Зенит» продемонстрировал активный прессинг, именно в результате него и был забит первый гол, а при счете 2:0 петербуржцы перешли на контратакующие действия, имея при этом полное преимущество.

Это абсолютно закономерная и убедительная победа «Зенита». У игроков был боевой настрой, никого конкретно выделять не хочется, – приводит слова Газзаева ТАСС.