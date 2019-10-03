Дзюбу удивило поражение «Лейпцига» от «Лиона» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов отметил, что его команде удалось забыть поражение от «Локомотива» (0:1) в чемпионате России.

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Также форварда удивил результат другого матча в группе G между «Лейпцигом» и «Лионом» (0:2).

– После поражения от «Локомотива» в чемпионате России команда смогла встать на ноги, восстановиться. К тому же мы играли сегодня в Лиге чемпионов, тут совсем другая атмосфера, энергетика.

Неожиданно для нас «Лейпциг» проиграл. Для нас все только начинается, нас ждут две важнейшие игры с немцами, многое можно будет решить в этих двух встречах. Мы будем аутсайдерами, «Лейпциг» – явным фаворитом, – приводит слова Дзюбы ТАСС.