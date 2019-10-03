Вильмар Барриос: Я получил максимальное удовольствие Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы над «Бенфикой» (3:1) выразил удовольствие от дебюта в Лиге чемпионов.

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– Сегодня был прекрасный вечер, мы выполнили поставленную перед нами задачу, победили на домашнем стадионе. Идем дальше и постараемся выйти из группы.

– Атмосфера Лиги чемпионов ощущалась как-то по-особенному?

– Выделю два момента. Первый – команда давно не играла дома в Лиге чемпионов. Конечно, это делало этот матч особенным. Второй – я и сам впервые играю в Лиге чемпионов. Поэтому для меня это тоже очень важное и особенное время. Я получил максимальное удовольствие.

– Как дела у Малкома? Тренируется ли он вместе с командой?

– Да, мы виделись совсем недавно. Он находится в процессе восстановления, тренируется, чтобы скоро вернуться и приносить пользу команде, – приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».