Сергей Семак: Ждали, что «Бенфика» пойдет по пути «Лиона» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал заслуженной победу над «Бенфикой» (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Также специалист отметил, что петербуржцам будет сложно купить звезд лиссабонцев.

– Рады победе. Конечно, сегодня заслужили. Играли хорошо, создавали моменты. Чуть-чуть в концовке потеряли внимание и концентрацию, не очень удачно сыграли при стандартах. В целом, хорошая и эмоциональная игра, заслуженная победа. Поострее создавали моменты, были ближе к победе. Выиграли заслуженно.

– Вас в целом удивил состав «Бенфики» и схема, по которой они сыграли? А также появление Жардела в центре обороны, который до этого провел один матч.

– Предполагали, что они так сыграют. Рассчитывали, что «Бенфика» будет действовать в традиционной для себя расстановке 4-4-2, но они убрали одного нападающего и усилили центральную зону. Ждали, что пойдут по пути «Лиона», выпустив одного игрока, который хорошо играет вверху. В целом, держали в уме, что такое возможно, но Жардел мало играет и его появление не предполагалось исходя из логики последних матчей. Только главному тренеру «Бенфики» решать, кто готов лучше и будет более полезен для команды в конкретном матче.

– У «Зенита» и «Бенфики» хорошая история противостояний и трансферных сделок. Может быть, присмотрели уже кого-то?

– Те футболисты, которые нам нравятся, уже стоят очень дорого. К сожалению для нас, их сложно будет приобрести. А качественных игроков там большое количество, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».