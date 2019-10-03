Садьо Мане: Знал, насколько хорош «Ред Булл», поскольку выступал за команду 2,5 года

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (4:3).
«Ред Булл» – действительно хорошая команда. После того, как мы повели со счетом 3:0, была очень тяжелая игра, но мы заслужили победу.
Я знал, насколько хорош «Ред Булл», поскольку выступал за команду два с половиной года.
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Виктор Гончаренко: Результаты «Эспаньола» не должны вводить нас в заблуждение На пресс-конференции ЦСКА перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко и защитник Игорь Дивеев поделились ожиданиями от предстоящей игры. 02.10.2019 15:00 Футбол Григорьевская Юлия Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Ничушкину забить первый гол, Овечкину – 700-й. Стартует сезон НХЛ В ночь со среды на четверг по московскому времени четырьмя матчами в Торонто, Сент-Луисе, Эдмонтоне и Лас-Вегасе начнется 103-й регулярный чемпионат НХЛ. 02.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий