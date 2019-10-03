Садьо Мане: Знал, насколько хорош «Ред Булл», поскольку выступал за команду 2,5 года «Ливерпуль» едва не упустил победу над «Ред Булл».

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (4:3).

«Ред Булл» – действительно хорошая команда. После того, как мы повели со счетом 3:0, была очень тяжелая игра, но мы заслужили победу.

Я знал, насколько хорош «Ред Булл», поскольку выступал за команду два с половиной года.