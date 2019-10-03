Сергей Семак: Мяч после удара де Томаса не выглядел не берущимся «Зенит» пропустил от «Бенфики» после дальнего удара.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Бенфикой» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург» высказался о пропущенном голе после дальнего удара испанца Рауля де Томаса.

Ранее в 11-м туре премьер-лиги «Зенит» также пропустил от «Локомотива» после дальнего удара поляка Гжегожа Крыховяка.

«С «Локомотивом» не могу сказать, что гол исключительно на совести (Андрея) Лунева, – приводит слова Семака официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Более активно мог сыграть (Вильмар) Барриос. Но и вратарь мог выручать. Можно было вытащить.

(По этому матчу) еще посмотрим. Надо встречать в таких ситуациях соперника более активно. Но и этот мяч не выглядел не берущимся».

Напомним, «Бенфика» забила свой единственный гол на 85-й минуте при счете 0:3.

«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».