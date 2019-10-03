Жардел: Такой результат – это не столько заслуга «Зенита», сколько следствие наших ошибок «Бенфика» проиграла «Зениту» в Санкт-Петербурге в Лиге чемпионов.

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Защитник «Бенфики» Жардел подвел итоги матча с «Зенитом» (1:3) на стадионе «Санкт-Петербург» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо вошли в игру, владели инициативой, – приводит Record слова 33-летнего бразильца. – Они играли от обороны, но один из нас допустил ошибку, за которую нас наказали.

Команда немного поникла, но мы не переставали верить в себя, не сдавались и искали возможности забить. Во втором тайме у нас было еще две ошибки.

Результат – это не столько заслуга «Зенита», сколько следствие наших ошибок, которые нам нужно исправить».

Напомним, «Зенит» открыл счет на 22-й минуте после гола форварда Артема Дзюбы. Во втором тайме защитник «Бенфики» Рубен Диаш сначала отправил мяч в свои ворота, после чего иранец Сердар Азмун довел преимущество чемпионов России до крупного. Единственный мяч гости провели на 85-й минуте после дальнего удара испанца Рауля де Томаса.

«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».