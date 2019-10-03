Юрген Клопп: Лучше выучить урок во время игры, чем говорить о нем после матча «Ливерпуль» едва не упустил победу над «Ред Булл Зальцбург».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (4:3) на стадионе «Энфилд», во время которого «красные» позволили сопернику отыграться со счета 0:3.

«Лучше выучить урок во время игры, чем говорить о нем после матча, – приводит BBC слова немца. – Думаю, мы великолепно сыграли в первые 30 минут, после чего «Зальцбург» изменил схему, и мы остались без мяча, что создало для нас проблемы.

Мы потеряли инициативу, а потом вернуться в игру оказалось очень сложно. Мы дождались их третьего гола и тогда смогли нанести ответный удар.

Я не зол, я видел, что мы играли действительно здорово, изо всех сил старались вернуться в игру и забили очень красивый гол. Не нужно забивать шесть или семь мячей.

У нас очень сложная группа, но мы хотели набрать три очка. Теперь игра продолжается».

Напомним, у «Ливерпуля» дубль сделал египтянин Мохамед Салах, по голу забили камерунец Садьо Мане и защитник Энди Робертсон.

«Ливерпуль» набрал три очка и догнал «Зальцбург», который остался на втором месте благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В лидеры группы E вышел «Наполи» с четырьмя очками, замыкает таблицу с одним очком «Генк».

В третьем туре 23 октября «Зальцбург» примет «Наполи», а «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Генком».