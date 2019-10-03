Александр Медведев – о 1:7 в Юношеской лиге УЕФА: По какой-то причине ряд игроков не попали в заявку «Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о крупном поражении молодежной команды клуба от «Бенфики» (1:7) в матче Юношеской лиги УЕФА.

«Такое поражение – предмет для серьезного разговора, – приводит ТАСС слова Медведева. – Игры не видел, но видел состав. По какой-то причине ряд футболистов, которые могли бы сыграть, не только не вышли на поле, но и оказались вне заявки. Спортивный блок клуба изучит этот вопрос».

Напомним, «Зенит» (U19) под руководством Константина Зырянова потерпел два поражения на старте группового этапа с общим счетом 3:11. В первом туре «Зенит» проиграл в гостях «Лиону» (2:4).

В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».