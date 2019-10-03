Силвиньо: «Лион» показал прекрасную игру в матче с «РБ Лейпциг» «Лион» победил «РБ Лейпциг» и вместе с «Зенитом» лидирует в группе G Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Лиона» Силвиньо оценил игру команды в матче с «РБ Лейпциг» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на «РБ Арене».

«Я очень доволен результатом и игрой команды, – приводит слова бразильца официальный сайт УЕФА. – Игроки заслужили победу, которая была очень важна для атмосферы в раздевалке.

Мы сделали все правильно и отнеслись с пониманием того, что это будет сложный матч. Команда показала прекрасную игру».

Напомним, голы у «Лиона» забили голландец Мемфис Депай и полузащитник Мартен Терье.

«Лион» набрал четыре очка и занимает второе место в группе G, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».