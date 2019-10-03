Дмитрий Комбаров рассказал, почему ушел из «Спартака» Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему расторг контракт со «Спартаком».

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- В «Спартаке» на некоторые позиции претендуют по три-четыре человека. Выбор пал не на меня по ряду причин, одна из которых – курс «Спартака» на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить. Попросился в аренду, но оказалось, что за год до окончания контракта уйти туда нельзя: надо или расторгать соглашение, или отрабатывать до конца. Я выбрал первый вариант, - приводит слова Комбарова «РИА Новости» со ссылкой на журнал «Большой спорт».

Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2010 года. С тех пор он сыграл за красно-белых 274 встречи, забив 27 мячей.