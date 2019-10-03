Зобнин получил травму на тренировке Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение во время тренировки команды.

Новости СМИ2 Как сообщает пресс-служба красно-белых, тренировка носила игровой характер и завершилась двусторонним матчем. Отмечается, что Зобнин получил мышечное повреждение в заключительной части занятия. Добавим, что 6 октября «Спартак» на выезде сыграет против «Краснодара» в рамках 12-го тура российской премьер-лиги.