Зобнин получил травму на тренировке

Как сообщает пресс-служба красно-белых, тренировка носила игровой характер и завершилась двусторонним матчем.
Отмечается, что Зобнин получил мышечное повреждение в заключительной части занятия.
Добавим, что 6 октября «Спартак» на выезде сыграет против «Краснодара» в рамках 12-го тура российской премьер-лиги.
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