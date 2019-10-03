Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре - Советский спорт
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03 октября 2019 16:06Футбол

Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре

Вратарь «Спартака» Александр Максименко во второй раз подряд признан болельщиками лучшим игроком месяца в составе «красно-белых».

По результатам голосования голкипер набрал 27,02% голосов. На втором месте расположился Самуэль Жиго (26,6%), на третьем - Зелимхан Бакаев (11%).

- Мне очень приятно второй месяц подряд получать эту награду!. Хочу искренне поблагодарить каждого голосовавшего. Поддержка болельщиков мотивирует на каждодневную работу над собой, добавляет сил и помогает расти. Для команды прошедший месяц был очень сложным, но мы сделаем все возможное для того, чтобы в скором времени все красно-белые испытали радость от побед «Спартака», - цитирует Максименко пресс-служба клуба.

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