Димитар Бербатов: Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» не будет, как «Ливерпуль», ждать титул минимум 29 лет Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов опасается, что «красные дьяволы» рискуют пойти по стопам «Ливерпуля».

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- Я надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» не окажется таким же, как «Ливерпуль», и не будет ждать титул минимум 29 лет. Шесть лет - это слишком долго, чтобы выиграть титул для такой команды, как «Манчестер Юнайтед», - передает слова Бербатова Goal.com со ссылкой на Betfair.

Напомним, что последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал английскую-премьер-лигу в сезоне-2012–13.