Димитар Бербатов: Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» не будет, как «Ливерпуль», ждать титул минимум 29 лет

- Я надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» не окажется таким же, как «Ливерпуль», и не будет ждать титул минимум 29 лет. Шесть лет - это слишком долго, чтобы выиграть титул для такой команды, как «Манчестер Юнайтед», - передает слова Бербатова Goal.com со ссылкой на Betfair.
Напомним, что последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал английскую-премьер-лигу в сезоне-2012–13.
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Неузнаваемый «Зенит». У Семака – модель Лобановского. Колонка Цыбанева Не скажу, что это было прям уж здорово, но это было очень хорошо! И это уж точно было самое интересное, что мы увидели в текущем сезоне на российских полях. 03.10.2019 08:00 Футбол Цыбанев Юрий Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Овечкин забил первый российский гол в сезоне. В НХЛ круто стартовала регулярка «Советский спорт» рассказывает о первом дне регулярного чемпионата НХЛ.
03.10.2019 09:29 Хоккей Костяев Иван Шипачев не попадает в пустые ворота, а «Динамо» проигрывает «Северстали» «Северсталь» снова добыла победу в матче с бело-голубыми, обыграв их в буллитной серии. 02.10.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Капризов подарил Знарку хет-трик. ЦСКА учинил «Спартаку» разгром Первое для Олега Знарка дерби с ЦСКА завершилось разгромом его команды 3:9. В Пхенчхане лидер атак армейцев Капризов подарил олимпийскому тренеру золотой гол, теперь – хет-трик. 01.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев