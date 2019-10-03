«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство команды «Зенит» поблагодарил бывшего хавбека команды Клаудио Маркизио за вклад в чемпионство.

«Сегодня Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях!», - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита», опубликованном в Twitter.

Ранее стало известно, что бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры.

Добавим, что Маркизио провел за «Зенит», который стал последним клубом в карьере итальянца, 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два забитых.